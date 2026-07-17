Москва17 июлВести.В воскресенье 19 июля состоится финал Чемпионата мира по футболу, где встретятся сборные Аргентины и Испании. Сайт КП.RU провел опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство респондентов будут смотреть финал и болеть за команду Аргентины. Такое мнение выразили 64% опрошенных.
В финале ни французов, ни англичан! Нормальные футболисты хоть достойно в финале сыграютговорит участник опроса
А вот 36% опрошенных желают победы Испании. Многие респонденты считают, что звание Чемпиона мира не может все время держаться за одной страной, и ради справедливости пусть победят испанцы.
Не люблю, когда чемпионы повторяются. Пусть испанцы возьмут титул. Тем более они так Францию вынесли грамотно. Тактически полностью переигралижелает другой респондент
Нашлись и такие участники опроса, кто назвал сильными и достойными обе сборные.
Обе команды хороши. Пусть победит сильнейшаякомментируют многие читатели
Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU, участие в исследовании приняли 1,5 тысячи человек.