Опрос показал, что большинство россиян будет болеть за Аргентину

Россияне ответили, кому желают победы на Чемпионате мира Опрос показал, что большинство россиян будет болеть за Аргентину

Москва17 июл Вести.В воскресенье 19 июля состоится финал Чемпионата мира по футболу, где встретятся сборные Аргентины и Испании. Сайт КП.RU провел опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство респондентов будут смотреть финал и болеть за команду Аргентины. Такое мнение выразили 64% опрошенных.

В финале ни французов, ни англичан! Нормальные футболисты хоть достойно в финале сыграют говорит участник опроса

А вот 36% опрошенных желают победы Испании. Многие респонденты считают, что звание Чемпиона мира не может все время держаться за одной страной, и ради справедливости пусть победят испанцы.

Не люблю, когда чемпионы повторяются. Пусть испанцы возьмут титул. Тем более они так Францию вынесли грамотно. Тактически полностью переиграли желает другой респондент

Нашлись и такие участники опроса, кто назвал сильными и достойными обе сборные.

Обе команды хороши. Пусть победит сильнейшая комментируют многие читатели

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU, участие в исследовании приняли 1,5 тысячи человек.