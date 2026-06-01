Суперкомпьютер Opta рассчитал вероятность победы сборных на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Наивысшие шансы получила Испания.

По версии британской программы, Испания имеет 16% вероятность на успех в ЧМ-2026. На втором месте расположилась Франция с показателем 13%. Третье место заняла Великобритания с 11%.

Действующий чемпион мира Аргентина находится только на четвертом месте с вероятностью на победу в 10,4%.

Ранее сборная Франции возглавила рейтинг самых дорогих команд ЧМ-2026. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах - Мексике, Канаде и в США.