Москва30 мая Вести.Опубликован рейтинг самых дорогих национальных сборных, которые примут участие в предстоящем чемпионате мира 2026 года. Расчет стоимости команд производился на основе анализа текущих рыночных цен футболистов.

Самым дорогим коллективом турнира признана сборная Франции. Действующие вице-чемпионы мира оцениваются экспертами в 1,47 миллиарда евро. На второй строчке финансового рейтинга расположилась сборная Англии, общая рыночная стоимость игроков которой составляет 1,32 миллиарда евро.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в период с 11 июня по 19 июля на территории трех стран — США, Канады и Мексики.