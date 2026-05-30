В Мексике не будут базироваться фавориты чемпионата мира по футболу 2026 года

Москва30 мая Вести.Ни одну из сборных-фавориток чемпионата мира по футболу, которые входят в топ-10 сильнейших команд планеты согласно рейтингу Международной футбольной ассоциации (ФИФА), не поселили на территории Мексики. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте ассоциации.

Среди фаворитов турнира команда Аргентины, а также сборные Бразилии, Франции, Испании, Англии, Португалии, Нидерландов, Марокко, Бельгии и Германии. Как следует из данных ФИФА, базы всех этих команд находятся на территории США

В Мексике, помимо национальной команды этой страны, будут базироваться сборные Уругвая, Колумбии, Туниса, ЮАР, Ирана, Южной Кореи.

В Канаде, кроме игроков собственной сборной, будут жить и тренироваться панамцы.

Также известно, что сборная Узбекистана на протяжении всего турнира будет проводить свои тренировки на базе американского клуба "Атланта Юнайтед".

Предстоящий турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины — на групповом этапе сыграет с командами Австрии, Алжира и Иордании.

Как сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины, восьмикратный обладатель "Золотого мяча", нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси вошел в заявку сборной страны на грядущий чемпионат мира по футболу.