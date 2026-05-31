Сборная ЮАР не вылетела на чемпионат мира по футболу из-за проблем с визами

Москва31 мая Вести.Сборная ЮАР не вылетели в Мексику для участия в чемпионате мира по футболу из-за проблем с визами, сообщили в пресс-службе Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA).

У сборной возникли проблемы с визами для некоторых игроков и официальных лиц, в результате чего команда не смогла сегодня утром отправиться в Северную Америку, как планировалось сказано в сообщении

В ассоциации заявили, что ведется круглосуточная работа для скорейшей отправки команды в Мехико. Сборная ЮАР пока продолжит тренировки в Йоханнесбурге.

Предстоящий турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион мира - сборная Аргентины - на групповом этапе сыграет с командами Австрии, Алжира и Иордании.