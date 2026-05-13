Пять игроков сборной Ирака не смогли получить визы США для участия в ЧМ США не дали визы пятерым иракским футболистам перед ЧМ-2026

Москва13 мая Вести.Американские власти отказали в оформлении въездных виз пятерым игрокам национальной сборной Ирака по футболу, которым предстоит выступать на чемпионате мира 2026 года. Об этом агентству Shafaq News заявил представитель Иракской футбольной федерации Галеб аль-Замели.

В списке тех, кто не получил разрешение на въезд, — Ибрагим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али аль-Хамади. Основания для отказа не раскрываются. Иракская сторона направила обращение в ФИФА, рассчитывая оперативно урегулировать возникшую проблему.

Мировое первенство состоится с 11 июня по 19 июля и пройдет на территории трех государств — США, Канады и Мексики. Иракцы попали в группу с Францией, Сенегалом и Норвегией. Два стартовых матча команда проведет в американских городах Фоксборо и Филадельфия, а заключительная встреча группового этапа запланирована в Торонто.