The Guardian: матчи ЧМ по футболу в США сопряжены с повышенным риском терактов

Матчи чемпионата мира по футболу в США сопряжены с риском терактов, пишут СМИ The Guardian: матчи ЧМ по футболу в США сопряжены с повышенным риском терактов

Москва10 мая Вести.Проведение матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в Соединенных Штатах сопряжено с риском террористических актов. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как следует из публикации, ситуация усугубляется в том числе конфликтом с Ираном.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA, которые должны пройти на территории Соединенных Штатов, сопряжены с повышенным риском терроризма говорится в материале

Кроме того, по информации журналистов, риски связаны также с нехваткой специалистов по борьбе с терроризмом.

Ранее Федерация футбола Ирана выдвинула десять условий участия своей сборной в ЧМ-2026. К требованиям, среди прочего, относятся уважение к иранским государственным символам, выдача виз, а также обеспечение высокого уровня безопасности.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Американская сторона примет большую часть матчей, включая финал.