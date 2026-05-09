Иранская сборная выдвинула десять условий для участия в ЧМ

Москва9 мая Вести.Федерация футбола Ирана (FFIRI) выдвинула десять условий участия своей сборной в чемпионате мира в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщила Le Parisien со ссылкой на организацию.

К требованиям относятся уважение к государственным символам Исламской Республики, выдача виз, обеспечение высокого уровня безопасности.

Мы будем участвовать в турнире, но не откажемся от наших убеждений, нашей культуры и наших принципов говорится в заявлении федерации

Представители FFIRI также подчеркнули, что внешним силам не удастся лишить Иран права на участие в чемпионате, на который сборная пробилась согласно всем установленным правилам.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли посоветовал заменить национальную сборную Ирана на команду Италии на грядущем чемпионате мира по футболу.