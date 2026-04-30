Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в матчах ЧМ-2026 на территории США Президент ФИФА подтвердил участие иранцев в ЧМ-2026 на территории Штатов

Москва30 апр Вести.Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года и проведет свои встречи на стадионах США. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино в ходе конгресса организации, который проходит в четверг в канадском Ванкувере.

Я хочу подтвердить, что Иран будет участвовать в чемпионате мира 2026 года и, конечно, Иран будет играть в США. Мы должны объединяться и объединять людей. И это наша с вами ответственность подчеркнул Инфантино

Таким образом, глава мирового футбола поставил точку в дискуссии о возможном переносе игр иранской команды в Мексику или отказе страны от участия на фоне геополитической напряженности и заявлений президента США Дональда Трампа.