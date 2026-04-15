Сборная Ирана может поехать на чемпионат мира по футболу в 2026 году Глава Минспорта Ирана допустил участие национальной сборной в ЧМ-2026

Москва15 апр Вести.Команда Ирана сможет сыграть на чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде, в случае нормализации политической обстановки и обеспечения безопасности спортсменов, заявил министр спорта Исламской Республики Ахмад Доньямали.

По его словам, иранские власти дадут футболистам страны разрешение на участие в чемпионате, "если безопасность спортсменов будет обеспечена".

Чем стабильнее будет ситуация, тем выше наши шансы на участие. Чем сильнее будет нарастать напряженность, тем больше нам придется учитывать ряд вынужденных факторов при принятии решения цитирует Доньямали агентство Tasnim

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 11 июня по 19 июля. Матчи иранской сборной должны состояться в США. В связи с этим Доньямали заявлял о невозможности участия национальной сборной в турнире.

В свою очередь, президент иранской федерации футбола Мехди Тадж сообщил о переговорах с ФИФА по переносу матчей национальной сборной на чемпионате мира в Мексику.

При этом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после разговора с главой ФИФА Джанни Инфантино сказал, что иранская сборная приветствуется как участник турнира в США.