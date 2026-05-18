Сборная Ирана поедет в США для участия в ЧМ-2026 по футболу

Москва18 мая Вести.Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

По его словам, Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила гарантии соблюдения прав иранских спортсменов во время турнира.

Он рассказал, что ранее в Турции прошла встреча представителей Федерации футбола Ирана и руководства ФИФА, по итогам которой международная организация пообещала обеспечить выполнение регламентов турнира принимающей стороной.

Ранее генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем заявил, что переговоры с иранской стороной в Турции прошли продуктивно и в организации рассчитывают на участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года.

Иран сыграет все три матча группового этапа чемпионата мира в Соединенных Штатах Америки.