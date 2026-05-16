Генсек ФИФА даст Ирану заверения в участии в чемпионате мира по футболу Генсек ФИФА встретится с Федерацией футбола Ирана для обсуждения участия в ЧМ

Москва16 мая Вести.Генсек Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрём встретится в субботу в Стамбуле с представителями Федерации футбола Ирана по поводу участия национальной команды в чемпионате мира. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иран должен сыграть все три матча группового этапа чемпионата мира в Соединенных Штатах, но участие команды в турнире находится под вопросом, учитывая геополитическую обстановку.

Дополнительные проблемы возникли после того, как президенту Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Таджу было отказано во въезде на конгресс ФИФА в Ванкувере в начале этого месяца из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции. Дело в том, что США и Канада, которые совместно с Мексикой проводят чемпионат, классифицируют КСИР как "террористическую организацию", пишет Reuters.

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил на этой неделе, что ФИФА обязана обеспечить всем командам и их делегациям возможность попасть в принимающие страны, поэтому любые препятствия для въезда будут противоречить духу и целям чемпионата мира по футболу.

Две недели назад президент США Дональд Трамп заявил, что он не против участия Ирана в чемпионате мира, несмотря на конфликт между странами, спровоцированный авиаударами по Исламской Республике, отмечает Reuters.

Сборная Ирана начнет свое выступление на чемпионате мира матчем против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе 15 июня.