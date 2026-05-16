Посол назвал число погибших в Иране при бомбардировках США женщин и детей Посол: при атаках США на 125 тыс. невоенных объектов Ирана погибли 479 человек

Москва16 мая Вести.США и Израиль за время проведения военной операции против Ирана нанесли удары по более чем 125 тысячам объектов гражданской инфраструктуры на территории этой страны. В результате атак погибли 259 женщин и 220 детей.

Об этом сообщил посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Санеи.

Согласно некоторым статистическим данным, США выбрали целью около 24 тысяч объектов в Иране. Получили повреждения или были разрушены 125, 6 тысячи невоенных объектов: магазины, жилые дома, квартиры. Погибли 220 детей, в том числе 17 — младше пяти лет. Убиты 259 женщин рассказал дипломат в интервью ТАСС

Ранее глава иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави заявил, что число погибших в результате налетов американо-израильской авиации достигло почти 3,5 тысячи человек.