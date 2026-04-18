В Иране сообщили о 3468 погибших в результате ударов США и Израиля

Москва18 апр Вести.Число жертв на территории Ирана, погибших в результате военных действий со стороны США и Израиля, достигло 3468 человек. Официальные данные озвучил глава иранского Фонда по делам погибших (Фонд мучеников) Сейед Ахмад Мосави.

По словам высокопоставленного чиновника, эта статистика охватывает весь период с начала текущего вооруженного конфликта. Фонд, занимающийся поддержкой семей погибших и ветеранов, ведет строгий учет потерь, вызванных ракетными и авиационными ударами коалиции по объектам на территории исламской республики.

Мосави подчеркнул, что цифры продолжают уточняться по мере разбора завалов и получения данных из удаленных провинций.