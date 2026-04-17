Москва17 апрВести.Администрация американского лидера Дональда Трампа ожидает, что иранская футбольная сборная приедет на предстоящий чемпионат мира (ЧМ), который пройдет на территории США, Мексики и Канады. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на главу рабочей группы американкой администрации по подготовке к мундиалю Эндрю Джулиани.
По его словам, американская сторона ожидает прибытие команды Ирана 10 июня для проведения тренировочного сбора в Тусоне (штат Аризона).
Президент ФИФА, кажется, сделал заявление о том, что они [футболисты Ирана] приедут. Так что мы ожидаем их здесьцитирует издание Джулиани
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана должна приехать на чемпионат мира.
Между тем Трамп в марте заверил, что ему безразлично, примет ли Иран участие в турнире. Он также отметил, что не считает поездку иранских футболистов на ЧМ целесообразной ради их же безопасности.