В Белом доме надеются, что футбольная сборная Ирана приедет на ЧМ в США

Politico: администрация Трампа ожидает, что футболисты Ирана приедут в США на ЧМ В Белом доме надеются, что футбольная сборная Ирана приедет на ЧМ в США

Москва17 апр Вести.Администрация американского лидера Дональда Трампа ожидает, что иранская футбольная сборная приедет на предстоящий чемпионат мира (ЧМ), который пройдет на территории США, Мексики и Канады. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на главу рабочей группы американкой администрации по подготовке к мундиалю Эндрю Джулиани.

По его словам, американская сторона ожидает прибытие команды Ирана 10 июня для проведения тренировочного сбора в Тусоне (штат Аризона).

Президент ФИФА, кажется, сделал заявление о том, что они [футболисты Ирана] приедут. Так что мы ожидаем их здесь цитирует издание Джулиани

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана должна приехать на чемпионат мира.

Между тем Трамп в марте заверил, что ему безразлично, примет ли Иран участие в турнире. Он также отметил, что не считает поездку иранских футболистов на ЧМ целесообразной ради их же безопасности.