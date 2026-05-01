Трамп не изъявил возражений против участия Ирана в ЧМ по футболу-2026

Трамп не возражает против участия Ирана в ЧМ-2026 Трамп не изъявил возражений против участия Ирана в ЧМ по футболу-2026

Москва1 мая Вести.Американский президент Дональд Трамп заявил, что не имеет возражений против участия сборной Ирана в Чемпионате мира по футболу-2026.

Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома.

В публикации отмечается, что соревнования будут проходит в том числе на территории Соединенных Штатов.

Раз глава ФИФА Инфантино объявил об их участии, то у меня нет возражений высказался Трамп

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана примет участие в ЧМ по футболу 2026 года и проведет свои встречи на стадионах США.