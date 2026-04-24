Москва24 апр Вести.Президент США Дональд Трамп считает интересной идею заменить Иран на Италию на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на мероприятии в Белом доме.

Я об этом [возможности замены] особо не думаю​​​. Интересный вопрос. Позвольте мне немного над этим подумать сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос

При этом он обратился к находящемуся на мероприятии госсекретарю США Марко Рубио, попросив его озвучить свое мнение.

США не говорили им, что они не могут приехать. Я имею в виду, что проблема с Ираном не в спортсменах. Дело в некоторых других людях, которых они могли бы захотеть взять с собой. Некоторые из них имеют связи с Корпусом стражей исламской революции. Мы можем не пустить их, но не самих спортсменов заявил Рубио

Трамп выразил согласие с его словами, отметив, что в США "не хотели бы влиять на спортсменов".

Ранее газета The Financial Times сообщила, что специальный посланник американского президента по глобальным партнерствам Паоло Замполли советует заменить национальную сборную Ирана на команду Италии на грядущем чемпионате мира по футболу.