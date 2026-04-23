Трампу советуют заменить Иран Италией на ЧМ-2026 по футболу

Москва23 апр Вести.Специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли советует заменить национальную сборную Ирана на команду Италии на грядущем чемпионате мира по футболу.

Это предполагает снижение напряженности между главой Белого дома и итальянским премьер-министром Джорджией Мелони, сообщает газета Financial Times.

Такое предложение американский чиновник сделал Трампу после резкой критики Папы Римского Льва XIV со стороны президента США.

Подтверждаю, что я предложил Трампу и [президенту ФИФА Джанни] Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть ее на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, итальянцы обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить место в сетке приводит издание слова Замполли

Ранее Трамп в разговоре с Инфантино заявил, что иранская сборная приветствуется как участник турнира в США.

В свою очередь, министр спорта Исламской Республики Ахмад Доньямали допустил, что национальная команда сыграет на мундиале в случае нормализации политической обстановки и обеспечения безопасности футболистов. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.