Москва13 апр Вести.Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике папу римского Льва XIV.

Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против политики США.

Папа римский выступил с критикой политики США в отношении Ирана и назвал угрозы США в адрес иранского народа неприемлемыми.

В ответ на призыв министра войны США Пита Хегсета молиться за американских военнослужащих Лев XIV заявил в проповеди, что желание господствовать не соответствует пути Иисуса Христа.

Я не хочу папу, который считает, что это нормально, чтобы Иран имел ядерное оружие. Я не хочу папу, который считает, что это ужасно, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая отправляла огромные количества наркотиков в США и, что еще хуже, выпускала из своих тюрем, включая убийц, наркоторговцев и убийц, в нашу страну. И я не хочу папу, который критикует президента США отметил Трамп

По его словам, Льва не было бы в Ватикане, не будь Трамп в Белом доме.

Президент США призвал папу римского перестать угождать левакам-радикалам и сосредоточиться на том, чтобы стать великим папой, а не политиком.