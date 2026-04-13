Москва13 апрВести.Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике папу римского Льва XIV.
Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против политики США.
Папа римский выступил с критикой политики США в отношении Ирана и назвал угрозы США в адрес иранского народа неприемлемыми.
В ответ на призыв министра войны США Пита Хегсета молиться за американских военнослужащих Лев XIV заявил в проповеди, что желание господствовать не соответствует пути Иисуса Христа.
Я не хочу папу, который считает, что это нормально, чтобы Иран имел ядерное оружие. Я не хочу папу, который считает, что это ужасно, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая отправляла огромные количества наркотиков в США и, что еще хуже, выпускала из своих тюрем, включая убийц, наркоторговцев и убийц, в нашу страну. И я не хочу папу, который критикует президента СШАотметил Трамп
По его словам, Льва не было бы в Ватикане, не будь Трамп в Белом доме.
Президент США призвал папу римского перестать угождать левакам-радикалам и сосредоточиться на том, чтобы стать великим папой, а не политиком.