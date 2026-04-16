Москва16 апр Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не конфликтует с Папой Римским Львом XIV, но имеет право не соглашаться с ним. Такое заявление глава Белого дома сделал в комментарии журналистам.

По словам президента США, Лев XIV сказал, что у Тегерана "может быть ядерное оружие", а сам он, Трамп, говорит, что у Тегерана не может быть такого оружия.

Американский лидер добавил, что Папа Римский может говорить все, что считает нужным, а сам он имеет право не соглашаться с понтификом.

Ранее Лев XIV сделал несколько антивоенных высказываний: в частности, назвал недопустимыми угрозы президента США уничтожить иранскую цивилизацию. Трамп заявил, что "этот Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики", а также выразил мнение, если бы не его президентство, американца бы не избрали Папой Римским.

Вместе с тем Лев XIV никогда не высказывался за обладание Ираном ядерного оружия, а неоднократно выступал против использования такого оружие в мире.

Политики многих стран поддержали понтифика после критики со стороны Трампа в его адрес.