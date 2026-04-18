Папа Римский Лев XIV попросил не интерпретировать его речи как ответ Трампу

Папа Римский прокомментировал свои речи как ответ президенту США Папа Римский Лев XIV попросил не интерпретировать его речи как ответ Трампу

Москва18 апр Вести.Папа Римский Лев XIV разъяснил, что его речи, воспринятые многими как направленные против США после недавних критических высказываний американского президента Дональда Трампа, были написаны значительно раньше.

С соответствующим заявлением понтифик обратился к журналистам, сопровождающим его в поездке, на борту самолета, следовавшего из Камеруна в Анголу, где продолжится его апостольская поездка.

В связи с политической ситуацией, возникшей после того, как в первый день поездки президент США сделал в мой адрес несколько заявлений, распространилась не совсем точная версия событий. Большая часть написанного с тех пор - это не что иное, как комментарии к комментариям, попытка истолковать сказанное сказал Лев XIV

Он уточнил, что большинство его речей было подготовлено "задолго до высказываний президента США" и его окружения.

Вступить в дебаты с президентом [США] совершенно не в моих интересах заключил понтифик

Папа Лев XIV неоднократно критиковал политические решения Дональда Трампа. Понтифик назвал неприемлемыми угрозы Ирану после того, как президент США пообещал Исламской республике "гибель цивилизации". Позже Лев XIV заявил, что "не боится администрации Трампа" и продолжит выступать против конфликта на Ближнем Востоке.