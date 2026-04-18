Москва18 апрВести.Папа Римский Лев XIV разъяснил, что его речи, воспринятые многими как направленные против США после недавних критических высказываний американского президента Дональда Трампа, были написаны значительно раньше.
С соответствующим заявлением понтифик обратился к журналистам, сопровождающим его в поездке, на борту самолета, следовавшего из Камеруна в Анголу, где продолжится его апостольская поездка.
В связи с политической ситуацией, возникшей после того, как в первый день поездки президент США сделал в мой адрес несколько заявлений, распространилась не совсем точная версия событий. Большая часть написанного с тех пор - это не что иное, как комментарии к комментариям, попытка истолковать сказанноесказал Лев XIV
Он уточнил, что большинство его речей было подготовлено "задолго до высказываний президента США" и его окружения.
Вступить в дебаты с президентом [США] совершенно не в моих интересахзаключил понтифик
Папа Лев XIV неоднократно критиковал политические решения Дональда Трампа. Понтифик назвал неприемлемыми угрозы Ирану после того, как президент США пообещал Исламской республике "гибель цивилизации". Позже Лев XIV заявил, что "не боится администрации Трампа" и продолжит выступать против конфликта на Ближнем Востоке.