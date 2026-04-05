Москва5 апр Вести.Мировые лидеры должны прекратить развязывать войны и выбрать путь переговоров. С таким призывом выступил Папа Римский Лев XIV в своей речи Urbi et Orbi ("К граду и миру") по случаю Пасхи у западных христиан, его слова приводит портал Vatican News.

Пусть те, у кого в руках оружие, сложат его. Пусть те, кто имеет власть развязывать войны, выберут мир! Не мир, обретаемый силой, а мир, обретаемый диалогом сказал понтифик

Лев XIV отметил, что "мир привыкает к насилию" и вынужден смириться с ним. Поэтому, по его словам, люди становятся безразличны, в том числе к гибели других в результате вооруженных конфликтов. В связи с этим Папа Римский призвал отказаться от "любого стремления к войне, доминированию и власти".