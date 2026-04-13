Москва13 апр Вести.Итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что считает неприемлемой критику в адрес Папы Римского Льва XIV со стороны американского лидера Дональда Трампа. Слова Мелони распространила ее пресс-служба.

Я считаю неприемлемыми слова президента Трампа о Святом отце сообщила Мелони

Она напомнила, что Папа Римский является главой католической церкви, и указала на естественность того, что он призывает к миру и осуждает любую форму военного конфликта.

Ранее Лев XIV сделал несколько антивоенных высказываний, а Трамп заявил, что "этот Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики". Трамп также выразил мнение, если бы не его президентство, американца бы не избрали Папой.