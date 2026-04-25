Рубио подчеркнул силу партнерства США и Италии на фоне конфликта Трампа и Мелони Рубио встретился с главой МИД Италии на фоне заочного спора Трампа и Мелони

Москва25 апр Вести.Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в разговоре с главой МИД Италии Антонио Таяни отметил силу партнерства и тесное сотрудничество Вашингтона и Рима. Это произошло на фоне заочного спора американского лидера Дональда Трампа и итальянского премьера Джорджи Мелони из-за папы Римского и Ирана. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Уточняется, что Рубио и Таяни обсудили спектр двусторонних и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание стороны уделили судоходству в Ормузском проливе, а также ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

Госсекретарь особо отметил силу стратегического партнерства США и Италии и тесное сотрудничество двух стран в сфере безопасности, экономики и технологий отмечается в сообщении

Ранее Лев XIV сделал несколько антивоенных высказываний, в ответ на что Трамп заявил, что ему не нужен понтифик, который выступает против политики США. Итальянский премьер Джорджа Мелони, в свою очередь, сказала, что считает неприемлемой критику Трампа в адрес Папы Римского. Она напомнила, что Лев XIV является главой католической церкви, и с его стороны абсолютно нормально призывать к миру и осуждать любую форму военного конфликта. Трамп признался, что шокирован реакцией Мелони на его слова о Папе Римском, и добавил, что раньше считал ее смелой, а теперь она не кажется ему такой.