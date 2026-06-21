Трамп обвинил Мелони в том, что Италия не поддержала США в войне против Ирана

Трамп предъявил Мелони за то, что Италия не поддержала США в войне против Ирана Трамп обвинил Мелони в том, что Италия не поддержала США в войне против Ирана

Москва21 июн Вести.Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони за то, что ее страна не оказала поддержку Вашингтону в конфликте с Тегераном.

В соцсети Truth Social американский лидер написал, что "после того, как на НАТО были потрачены триллионы долларов" из бюджета США, "Италия и ее премьер-министр даже не задумались о противодействии Исламской Республике Иран и очень серьезной угрозе с ее стороны в виде ядерной программы".

Мы защищали их в течение многих десятилетий, однако, когда дошло до дела, они не стали защищать нас и весь мир. Это нехорошо! подчеркнул Трамп

Глава Белого дома и ранее упрекал европейских партнеров, в том числе Италию, в недостаточном содействии в противостоянии с Ираном.

На этой неделе Трамп заявил, что Мелони на полях саммита G7 "умоляла его с ней фотографироваться", и он сделал это из жалости. В ответ итальянский премьер обвинила президента США во лжи, посчитав его слова оскорбительными и неуважительными.

После этого американский лидер выступил с утверждением о том, что у Мелони низкий уровень популярности в своей стране. Он также отметил, что премьер не позволила военным США использовать итальянские аэродромы, что вызвало трудности со снабжением войск в ходе войны с Ираном.

Глава МИД Италии Антонио Таяни, в свою очередь, отменил визит в Соединенные Штаты, назвав выпад Трампа в сторону Мелони оскорблением не только премьера, но и всей страны.

По мнению журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова, от произошедшего скандала в плюсе будут оба – и Трамп, и Мелони. Премьеру Италии публичная ссора с американским лидером может помочь на грядущих выборах.