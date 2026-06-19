Москва19 июн Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила президента США Дональда Трампа во лжи насчет того, что она якобы умоляла его сфотографироваться с ней.

Президент США в телефонном разговоре с журналистом итальянского телеканала La7 поделился нюансами общения с Мелони на саммите "Большой семерки".

Она умоляла меня сфотографироваться с ней. Она так хотела фото со мной. Я мог бы и не делать этого, но мне стало ее жаль сказал Трамп

По словам итальянского премьера, подобные заявления требуют немедленного ответа.

Заявления Дональда Трампа - это абсолютная выдумка, откровенно говоря, это оскорбительно. Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками, это, в конце концов, не первый раз заявила она в видеообращении

Мелони отметила, что она и итальянский народ "никогда не умоляет" кого бы то ни было.

Ранее сообщалось, что итальянские политики начали тормозить попытки Украины ускорить вступление в ЕС.