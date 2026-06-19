Москва19 июн Вести.В Европе нарастает возмущение оскорбительными словами президента США Дональда Трампа в отношении премьер-министра Италии Джорджи Мелони по окончании саммита G7 в Эвиане. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни тут же отменил свою поездку в США, назначенную на 21-22 июня, а президент страны Серджо Маттарелла позвонил Мелони, чтобы выразить солидарность с ее позицией.

Наверное, она рада, что я с ней поговорил! Мне не нужно было с ней разговаривать! Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Я бы сам не согласился, но мне было ее жаль! эти слова президент США произнес в эксклюзивном интервью программе L'Aria che tira ("Куда ветер дует") на телеканале La7

Джорджа Мелони заявила, что потрясена лживыми словами Трампа и просто не понимает почему президент США так себя ведет по отношению к своим союзникам по НАТО.

Могу лишь сказать: жаль, что у него нет такой же решимости по отношению к врагам Запада и к лидерам, с которыми он, кажется, гораздо более сговорчив. Одно вы должны помнить: Италия и я никогда не попрошайничает заявила Джорджа Мелони

Французский лидер Эммануэль Макрон , покидая Европейский совет, заявил, что был удивлен нападками Дональда Трампа, добавив, что обсудит это с Мелони 25 июня на Франко-итальянском межправительственном саммите.

Я не знаю, как описать эти нападки, которое не носят ни политического, ни личного характера недоумевает премьер-министр Испании Педро Санчес

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала публичный конфликт между премьер-министром Италии и президентом США, напомнив о традиционном подходе Вашингтона к союзникам.

Нынешняя Италия отличается от своей прежней версии -эта страна никогда никого не умоляла, когда итальянский совет министров возглавлял Сильвио Берлускони отметила Захарова

Итальянские политики восприняли слова американского президента не просто, как оскорбление премьер-министра страны и женщины, но как хамский выпад по отношению ко всей Италии. Corriere della Sera приводит их первые возмущенные высказывания.

Помимо того, что слова Трампа явная ложь, они недвусмысленной попыткой отомстить премьер-министру Италии за то, что она не подчинилась желаниям этого магната. Зная Мелони очень хорошо, я скорее съем живую курицу, чем поверю, что они стала бы кого-либо умолять. Любой, кто в это верит жалок возмутился глава итальянского Сената Игнацио Ла Русса

Председатель Палаты депутатов парламента Италии, министр по европейским делам Лоренцо Фонтана отметил, что слова Трампа не способствуют укреплению той атмосферы уважения, которая является основополагающей в отношениях между дружественными и союзными странами.

Заместитель секретаря канцелярии премьер-министра, Джованбаттиста Фаццолари не понимает, намеренно ли Трамп оскорбил Мелони или это просто свидетельство некомпетентности президента США. Тем не менее, эти слова наносит ущерб не только Европе, но прежде всего США, считает Фаццолари.

Трамп, серийный лжец и хулиган из комиксов. Лично я не верю, что Мелони о чем-то просил. В любом случае, эти оскорбления должны быть отвергнуты, поскольку они подрывают честь нации написал известный итальянский бизнесмен и политик Карло Календа в соцсети X

Лидер партии Italia Viva Маттео Ренци заявил, что комментарии Трампа ужасны, как всегда и призвал итальянское руководство понять, что союз с людьми, вроде Трампа, означает противостояние Италии.

Кто бы ни нападал на Джорджию, он нападает на всех нас заявил сенатор от Демократической партии Филиппо Сенси

Бывший премьер-министр Италии и лидер движения "Пять звезд" Джузеппе Конте считает, что Италия не заслуживает такого вопиющего унижения и это просто недопустимо, чтобы союзник осмеливался так говорить. Конте выразил надежду, что выходка Трампа наконец вызовет к размышления у итальянских политиков.

Подписание всех договоров, что от нас требуют и нелепая спешка с фотографиями не могут преобладать над нашими национальными интересами. Мы должны засучить рукава ради нашей страны, которая должна защищать свое достоинство заключил Конте

Солидарность с Джорджией Мелони не выразили лишь оппозиционные итальянские политики, которые обвинили премьер-министра в подчинении Дональду Трампу.

Я не знаю, что меня больше должно беспокоить: бесконтрольный Трамп или полное отсутствие доверия к Мелони на международной арене. Я бы, пожалуй, выразил ей свою солидарность, если бы не тот факт, что все это — результат ее подчинения Трампу считает Никола Фратоянни из оппозиционного альянса зеленых и левых AVS

Его соратник по альянсу депутат Анджело Бонелли высказался еще резче, призвав Джорджию Мелони подать в отставку.

Мелони больше не достойна представлять Италию, учитывая тот позор, который она ей причиняет На ее месте мне было бы так стыдно, что я бы задумался об уходе сказал Бонелли

Тем не менее, после саммита G7 Джоржжа Мелони попыталась сгладить ситуацию, заявив, что между не было никаких взаимных обвинений.

У меня и Дональда довольно сильные характеры, мы оба решительно защищаем национальные интересы.Нам нет необходимости что-либо уточнять, когда мы в чем-то не согласны сказала Мелони

Итальянский премьер добавила, что по-прежнему считает свои отношения с президентом США неизменными.