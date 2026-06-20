Москва20 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони сначала отказала американским военным в помощи в конфликте с Ираном, а сейчас снова пытается стать другом Соединенных Штатов. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth.

Трамп пояснил, что Мелони не разрешила военным США использовать итальянские аэродромы, что вызвало трудности со снабжением войск. И это несмотря на то, что Соединенные Штаты ежегодно выделяют миллиарды долларов на обеспечение безопасности Италии и других союзников по блоку НАТО.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони снова и снова просила меня сфотографироваться с ней во время встречи G7 во Франции. У нее низкий уровень популярности в Италии, возможно, потому что она отказала Соединенным Штатам, стране, которая по-настоящему любит и защищает Италию, когда речь шла о том, чтобы не дать Ирану получить или разработать ядерное оружие написал Трамп

Ранее президент США заявил, что на саммите G7 Мелони умоляла о фотографии с ним. После этого итальянский премьер выпустила видео, в котором обвинила Трампа во лжи. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, в свою очередь, отменил визит в США, назвав слова Трампа оскорблением не только Мелони, но и всей Италии.