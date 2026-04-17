Москва17 апр Вести.Вашингтон не собирается оказывать помощь Риму после того, как Италия отказалась помогать США, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп вступил в конфликт с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, но не раскрыл подробностей того, в чем именно США могут отказать Италии.

Италия не поддержала нас, и мы не поддержим их подчеркнул Трамп

Между тем Италия отказала США в доступе к военной базе "Сигонелла" на острове Сицилия. План полета нескольких американских бомбардировщиков предусматривал посадку на базе в Италии с последующим вылетом на Ближний Восток.

Мелони выступила с заявлением о том, что европейским странам нужно самостоятельно выстраивать систему безопасности в рамках НАТО на фоне критики со стороны Трампа.