Москва1 маяВести.Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сомневается, что Соединенные Штаты выведут своих военных с территории страны после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа. Об этом глава ведомства сообщил в интервью изданию Repubblica.
Я не думаю, что он (Трамп - прим. ред.) это сделает. Еще потому, что я бы не понял мотивасказал военный министр
Также в комментарии, данном агентству Ansa, Крозетто указал, что итальянская сторона не использовала Ормузский пролив.
Мы даже вызвались участвовать в миссии по защите судоходства. Это было высоко оценено американскими военнымидобавил он
Ранее Трамп в ходе общения с представителями СМИ в Овальном кабинете допустил возможное сообщение американского военного контингента в Испании и Италии. По его словам, страны "ничем не помогли" США и "вели себя просто ужасно".