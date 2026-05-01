В Минобороны Италии сомневаются, что США выведут своих военных из страны

"Фразы и базы": В Италии сомневаются, что США выведут своих военных из страны В Минобороны Италии сомневаются, что США выведут своих военных из страны

Москва1 мая Вести.Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сомневается, что Соединенные Штаты выведут своих военных с территории страны после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа. Об этом глава ведомства сообщил в интервью изданию Repubblica.

Я не думаю, что он (Трамп - прим. ред.) это сделает. Еще потому, что я бы не понял мотива сказал военный министр

Также в комментарии, данном агентству Ansa, Крозетто указал, что итальянская сторона не использовала Ормузский пролив.

Мы даже вызвались участвовать в миссии по защите судоходства. Это было высоко оценено американскими военными добавил он

Ранее Трамп в ходе общения с представителями СМИ в Овальном кабинете допустил возможное сообщение американского военного контингента в Испании и Италии. По его словам, страны "ничем не помогли" США и "вели себя просто ужасно".