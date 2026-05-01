Трамп заявил, что недоволен Италией и Испанией Трамп недоволен Италией и Испанией из-за отношения к ядерной программе Ирана

Москва1 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен Италией и Испанией.

Так он ответил на вопрос журналиста касаемо его заявления о возможном ограниченном выводе американского военного контингента с итальянской и испанской территории.

Я недоволен Италией и я недоволен Испанией сказал Трамп на лужайке Белого дома

Американский лидер объяснил свое недовольство тем, что эти страны считают "нормальным" то, что у Ирана, по его мнению, якобы есть ядерное оружие.

В самой Италии не уверены в серьезности намерений Трампа. Министр обороны республики Гуидо Крозетто выразил сомнение по поводу возможного вывода американских войск с территории страны, заявив, что он "не видит в этом мотива".