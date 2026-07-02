Трамп назвал Испанию "не очень хорошим" членом НАТО

Трамп: Испания не является хорошим союзником по НАТО Трамп назвал Испанию "не очень хорошим" членом НАТО

Москва2 июл Вести.Испания является не очень хорошим членом НАТО, Мадрид ведет себя не очень хорошо, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в Северной Дакоте.

Испанцы - члены НАТО, но не очень хорошие члены НАТО отметил Трамп

Генсек НАТО Марк Рютте накануне подчеркнул, что Вашингтон разочаровался в европейских союзниках из-за их позиции по иранскому вопросу.

Между тем сам Трамп ранее заявил, что Североатлантический альянс подвел США, а также выразил разочарование ключевыми европейскими союзниками.