Москва2 июлВести.Испания является не очень хорошим членом НАТО, Мадрид ведет себя не очень хорошо, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в Северной Дакоте.
Испанцы - члены НАТО, но не очень хорошие члены НАТОотметил Трамп
Генсек НАТО Марк Рютте накануне подчеркнул, что Вашингтон разочаровался в европейских союзниках из-за их позиции по иранскому вопросу.
Между тем сам Трамп ранее заявил, что Североатлантический альянс подвел США, а также выразил разочарование ключевыми европейскими союзниками.