Москва10 мая Вести.Президент США Дональд Трамп намерен продолжить сокращение военного присутствия в странах Европы после вывода пяти тысяч американских военных из ФРГ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что Вашингтон может отказаться от размещения дальнобойных ракет в ФРГ и пойти на вывод подразделений из Италии.

В публикации говорится, что США могут перенаправить своих военных в те страны, которые поддерживают политику Белого дома. Такой сценарий рассматривался еще в годы первого президентского срока Трампа, когда обсуждался вариант увеличить американский контингент в Польше.

Ранее Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по Ирану. Американский лидер также заявил, что немецкий канцлер работает отвратительно, поэтому Германия сталкивается с проблемами "всех видов".