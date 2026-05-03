FT: США пересмотрят решение о размещении войск с дальнобойным оружием в Германии

США хотят отменить решение о размещении батальона с дальнобойным оружием в ФРГ FT: США пересмотрят решение о размещении войск с дальнобойным оружием в Германии

Москва3 мая Вести.США намерены отменить решение о развертывании своего батальона с дальнобойным оружием в Германии после объявления о выводе части американский войск из ФРГ. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что сокращение численности американских военных в Германии создает угрозу для развертывания дальнобойных систем вооружения, в том числе ракет Tomahawk.

Представитель Пентагона заявил, что Вашингтон отменит решение, объявленное [экс-президентом США] Джо Байденом во время его президентства, о развертывании батальона с дальнобойным оружием сказано в публикации

Ранее в Пентагоне объявили, что США выведут пять тысяч американских военнослужащих из ФРГ. Информацию об этом также подтвердил глава Белого дома Дональд Трамп. Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер рассказала, что такое решение было принято, поскольку союзники по НАТО в Европе не показали достаточной активности, которую ожидал американский лидер.