Москва3 маяВести.США намерены отменить решение о развертывании своего батальона с дальнобойным оружием в Германии после объявления о выводе части американский войск из ФРГ. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
В статье отмечается, что сокращение численности американских военных в Германии создает угрозу для развертывания дальнобойных систем вооружения, в том числе ракет Tomahawk.
Представитель Пентагона заявил, что Вашингтон отменит решение, объявленное [экс-президентом США] Джо Байденом во время его президентства, о развертывании батальона с дальнобойным оружиемсказано в публикации
Ранее в Пентагоне объявили, что США выведут пять тысяч американских военнослужащих из ФРГ. Информацию об этом также подтвердил глава Белого дома Дональд Трамп. Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер рассказала, что такое решение было принято, поскольку союзники по НАТО в Европе не показали достаточной активности, которую ожидал американский лидер.