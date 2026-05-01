Politico: в Пентагоне были удивлены заявлением Трампа о выводе войск из Германии

Politico: заявление Трампа о выводе войск из ФРГ застали Пентагон врасплох Politico: в Пентагоне были удивлены заявлением Трампа о выводе войск из Германии

Москва1 мая Вести.Заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского контингента в Германии стало неожиданностью для Пентагона. Об этом сообщило издание Politico.

Знакомый с ситуацией помощник конгрессмена, слова которого приводит газета, отметил, что в планы Пентагона это не входило. Однако собеседник издания заявил, что к словам Трампа следует относиться серьезно.

При этом неназванный немецкий чиновник отметил, что политика "грубых угроз" главы Белого дома достигла своего предела. По его словам, вывод американских войск из Германии серьезно ослабит сами Штаты.

Мы задаемся вопросом, когда же взрослые люди в Вашингтоне снова планируют выйти на первый план сказал немецкий чиновник

В конце апреля Трамп заявил, что США в обозримой перспективе определятся с решением относительно возможного сокращения своего военного контингента в Германии. По данным британской газеты The Telegraph, которая ссылается на источники в НАТО, при реализации этого сценария президент США может частично передислоцировать американских военных в Польшу, Румынию, страны Ближнего Востока или в Гренландию.