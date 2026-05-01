Telegraph: в НАТО не обсуждают вопрос о выводе американских войск из Германии

Telegraph узнала, куда Трамп может переместить американских военных из Германии Telegraph: в НАТО не обсуждают вопрос о выводе американских войск из Германии

Москва1 мая Вести.Страны — участницы НАТО не рассматривают вопрос о сокращении американского военного присутствия в Германии, написала британская газета The Telegraph, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе.

При реализации этого варианта президент США Дональд Трамп может частично передислоцировать их в Польшу, Румынию, страны Ближнего Востока или в Гренландию, которая является автономией в составе Дании, говорится в материале.

Собеседники издания рассказали, что Североатлантический совет, который является главным политическим органом НАТО, не проводил обсуждений по этой теме.

По их словам, ни Берлин, ни Вашингтон не давали сигналов о возможных изменениях в этом вопросе.

29 апреля Трамп заявил, что изучает возможность сократить численность военного контингента, размещенного на территории ФРГ. До этого глава Белого дома раскритиковал немецкого канцлера Фридриха Мерца из-за позиции Берлина по ситуации вокруг Ирана и эскалации на Ближнем Востоке.

Впоследствии американский лидер заявил, что глава немецкого правительства "работает отвратительно". По мнению Трампа, из-за этого Германия испытывает трудности в сфере энергетики и миграции, а также "большую проблему с Украиной".