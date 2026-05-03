Туск: Польша не получала сигналов о переброске военных США на восток НАТО

Туск заявил об отсутствии данных о размещении войск США на востоке НАТО Туск: Польша не получала сигналов о переброске военных США на восток НАТО

Москва3 мая Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны не фиксируют признаков переброски американских военных с территории Германии на восточный фланг НАТО.

Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил решение вывести около пяти тысяч американских военнослужащих из Германии в течение ближайших 6-12 месяцев.

Выступая на брифинге, глава польского правительства подчеркнул, что Варшава не получала сигналов о возможном размещении выведенных подразделений США в регионе.

У нас нет таких сигналов сказал Туск

Он добавил, что Польша заинтересована в укреплении трансатлантического сотрудничества и сохранении единства внутри альянса, а внутренние разногласия в НАТО могут иметь негативные последствия для общей безопасности.

Туск также указал на необходимость открытой и четкой позиции в международной политике, подчеркнув, что она не должна строиться на заискивании даже перед наиболее влиятельными мировыми лидерами, включая президента США Дональда Трампа.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что США сокращают военное присутствие в Европе, чтобы сдерживать Китай.