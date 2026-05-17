Польша не получила от США сообщения об отмене отправки военных из-за сбоя связи Politico: в Польше не знали об отмене отправки военных США из-за сбоя связи

Москва17 мая Вести.Польские власти не получили от США уведомления об отмене отправки в страну 4 тыс. американских военных из-за сбоя связи, поэтому публикации в СМИ на эту тему стали для них неожиданностью. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Варшаве.

Ранее США решили отменить план развертывания в Польше более 4 тыс. военных.

Польские военные были предупреждены о действиях Пентагона еще в прошлый понедельник (11 мая). Однако сообщение потерялось в секретной электронной почте начальника Генштаба генерала Веслава Кукулы. В результате руководство министерства обороны и военнослужащие Польши узнали об изменении планов США из СМИ в среду (13 мая) сообщило издание со ссылкой на польские источники

В итоге уведомление от США было найдено, однако оно "не содержало подробностей или разъяснений и состояло только из одной фразы уведомительного характера", отмечает издание.

По данным Politico, каналы обмена информацией, которые существуют между военными и гражданскими властями Польши, "явно не работают как следует".

В Польше американские военные решают задачи в рамках передового присутствия НАТО (Forward Land Forces, FLF) и операции Atlantic Resolve. Общее количество военнослужащих и гражданского персонала армии США в стране варьируется и насчитывает около 10 тысяч человек.