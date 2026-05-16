Москва16 маяВести.Решение об отмене развертывания дополнительных американских войск в Польше не было непродуманным и импульсивным, заявил представитель Пентагона Джоэл Вальдес.
Его слова в соцети Х привел коллега Шон Парнелл.
Решение о выводе войск является результатом всестороннего и многоуровневого процесса ... Это не было неожиданным решением, принятым в последний моментговорится в сообщении
Вальдес пояснил, что решение было принято с учетом мнений руководства Европейского командования ВС США.
Ранее издание Defense News сообщало, что США отменили план переброски в Польшу более 4 тыс. военных.
Согласно информации газеты Politico, это было личное решение шефа Пентагона Пита Хегсета, которое шокировало самих сотрудников министерства и европейских союзников Вашингтона.
В свою очередь, Варшава объяснила данный шаг изменением плана развертывания американских войск в Европе и подчеркнула, что он никак не связан с вопросом присутствия США в Польше.