Пентагон: решение по отмене переброски войск в Польшу обсуждалось заранее

Москва16 мая Вести.Решение об отмене развертывания дополнительных американских войск в Польше не было непродуманным и импульсивным, заявил представитель Пентагона Джоэл Вальдес.

Его слова в соцети Х привел коллега Шон Парнелл.

Решение о выводе войск является результатом всестороннего и многоуровневого процесса ... Это не было неожиданным решением, принятым в последний момент говорится в сообщении

Вальдес пояснил, что решение было принято с учетом мнений руководства Европейского командования ВС США.

Ранее издание Defense News сообщало, что США отменили план переброски в Польшу более 4 тыс. военных.

Согласно информации газеты Politico, это было личное решение шефа Пентагона Пита Хегсета, которое шокировало самих сотрудников министерства и европейских союзников Вашингтона.

В свою очередь, Варшава объяснила данный шаг изменением плана развертывания американских войск в Европе и подчеркнула, что он никак не связан с вопросом присутствия США в Польше.