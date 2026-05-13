Москва13 маяВести.США отменили план развертывания в Польше более 4 тыс. военных, сообщает издание Defense News.
В свою очередь издание Stars and Stripes сообщило о планах США развернуть почти 4 тыс. военнослужащих в Польше и других странах вдоль восточной границы НАТО.
США отменили отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, включающей более 4 тыс. военнослужащих и сопутствующее оборудованиеотмечает Defence News
В Польше размещены почти 10 тыс. американских военных.