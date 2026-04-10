Москва10 апр Вести.Вашингтон рассматривает возможность сконцентрировать европейский контингент альянса в странах восточного фланга НАТО, в том числе — в Польше, Литве и Румынии. Об этом сообщается в издание Wirtualna Polska.

В публикации говорится, что вопрос укрепления восточных границ НАТО мог обсуждаться главой Генштаба польской армии генерала Веслава Кукулы с генералом Кристофером Донахью, командующим армией США в Европе и Африке.

Нам это кажется довольно оптимистичным. Однако я хотел бы напомнить, что уже было несколько запланированных передислокаций американских войск… Вопрос в том, как это повлияет на целостность НАТО, или на ее отсутствие отметил польский полковник Петр Левандовский в интервью изданию

Военный отметил, что непостоянство политики Белого дома означает, что увеличение численности американских войск на восточном фланге НАТО не гарантирует их участие в европейских операциях.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил европейских союзников по НАТО в слабости.