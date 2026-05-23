Москва23 мая Вести.В НАТО наметилась неопределенность и непредсказуемость из-за решений США по выводу и размещению войск в Европе, заявил президент Чехии Петр Павел агентству СTK.

Павел высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа о переброске 5 тыс. американских военнослужащих в Польшу, при этом такое же количество американских военных выведено из Германии.

Меня беспокоит неопределенность и непредсказуемость, которые мы наблюдаем даже внутри НАТО. Ранее союзники ставили нас в известность о любых изменениях в численности войск и их размещении приводит CTK слова Павела

О планах по выводу и размещению войск США не знал даже главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

Павел уверен в том, что страны НАТО смогут решить вопросы координации между США и союзниками по блоку.

Между тем Трамп намерен продолжить сокращение военного присутствия США в странах Европы после вывода 5 тыс. американских военных из Германии.

Агентство Reuters сообщило, что США намерены уведомить союзников по НАТО о сокращении сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае крупного кризиса.