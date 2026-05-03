Конфликт Трампа с Мерцем привел к сокращению американского контингента в ФРГ НАТО застигнуто врасплох решением Трампа о частичном выводе войск из Германии

Москва3 мая Вести.Решение президента США Дональда Трампа сократить военное присутствие в ФРГ вызвало замешательство в Брюсселе. По сообщению Euronews, высокопоставленные чиновники НАТО не были предупреждены о решении президента Дональда Трампа вывести пять тысяч военнослужащих из Германии. Объявление, которое застало командование НАТО врасплох, на данный момент остается крайне неопределенным.

В Пентагоне официально подтвердили информацию о сокращении контингента. Представитель ведомства Шон Парнелл сообщил, что вывод 5 тысяч солдат будет осуществлен в течение 6-12 месяцев. При этом источники телеканала отмечают, что детальный план отсутствует, а само число в 5 тысяч человек президент мог назвать "наугад". Причиной резкого шага Белого дома стала критика со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес политики США на Ближнем Востоке.