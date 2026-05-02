Москва2 маяВести.Соединенные Штаты выведут пять тысяч американских военнослужащих из ФРГ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Шона Парнелла.
Отмечается, что вывод войск США будет завершен в течение 6-12 месяцев.
Пентагон объявил о выводе 5 тысяч американских военнослужащих из Германии, что, по всей видимости, является ответом США на действия близкого союзника по НАТО на фоне углубляющегося раскола между президентом Дональдом Трампом и Европой из-за войны с Ираномговорится в материале
Ранее Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по Ирану. Американский лидер также заявил, что немецкий канцлер работает отвратительно, поэтому Германия сталкивается с проблемами "всех видов".
Между тем госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон намерен пересмотреть ценность НАТО после завершения военной операции против Тегерана.