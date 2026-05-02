Пентагон намерен вывести 5 тысяч военнослужащих из Германии

Reuters: США выведут 5 тысяч военных из Германии Пентагон намерен вывести 5 тысяч военнослужащих из Германии

Москва2 мая Вести.Соединенные Штаты выведут пять тысяч американских военнослужащих из ФРГ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Шона Парнелла.

Отмечается, что вывод войск США будет завершен в течение 6-12 месяцев.

Пентагон объявил о выводе 5 тысяч американских военнослужащих из Германии, что, по всей видимости, является ответом США на действия близкого союзника по НАТО на фоне углубляющегося раскола между президентом Дональдом Трампом и Европой из-за войны с Ираном говорится в материале

Ранее Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по Ирану. Американский лидер также заявил, что немецкий канцлер работает отвратительно, поэтому Германия сталкивается с проблемами "всех видов".

Между тем госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон намерен пересмотреть ценность НАТО после завершения военной операции против Тегерана.