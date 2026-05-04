Стало известно, с какой немецкой базы выведут военных США BR: США выведут 5000 солдат с базы в немецком Фильсэкке

Москва4 мая Вести.Америка выведет 5 тысяч своих военнослужащих с базы в немецком городе Фильсэкк, расположенном в баварском районе Верхний Пфальц. Об этом сообщило баварское радио Bayerischer Rundfunk (BR) со ссылкой на источники.

Бургомистр Фильсэкка Торстен Гредлер, комментируя эту новость, отметил, что уход американцев нанесет городу удар, поскольку он сильно экономически зависит от военных США и членов их семей.

Одна бригада численностью почти 5000 солдат покинет место дислокации в Фильсэкке… После многих лет размещения в казармах Роуз в Фильзекке 2-й кавалерийский полк армии США покинет Верхний Пфальц говорится в публикации

Сокращение численности военного контингента США в Германии на 5 тысяч человек 3 мая анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп. Он пообещал, что Вашингтон не остановится на этом и продолжит выводить своих военнослужащих из ФРГ и дальше.

Позднее издание Der Spiegel рассказало о беспокойстве немецких политиков из-за вывода американских войск, поскольку оно грозит экономическому благополучию целого ряда регионов страны.