В ФРГ сравнили уход американских солдат с закрытием крупнейших заводов Вывод войск США из Германии нанесет удар по экономике регионов

Москва28 июн Вести.Власти Германии опасаются "катастрофических последствий" для экономики регионов из-за решения США вывести из страны 5 тысяч военнослужащих в течение 6–12 месяцев. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на официального представителя Пентагона Шона Парнелла и данные профильных исследований.

По оценке эксперта Йоханнеса Кохемса, уход американского контингента сопоставим с закрытием градообразующих предприятий. Согласно расчетам ZEW и Кельнского университета, вывод каждых двух американских солдат математически ликвидирует в Германии одно рабочее место со взносами в систему соцстрахования.

В наиболее уязвимом положении оказался город Вильзек, где вклад американцев в экономику оценивается в 650–700 млн евро ежегодно. Бургомистр города Торстен Грэдлер назвал перспективу вывода войск "драматическим ударом по всей экономической и социальной жизни".

Несмотря на планируемую передислокацию бригады Stryker, военные базы продолжат функционировать в сокращенном составе. Решение Белого дома о сокращении контингента связывают с политическими разногласиями между Вашингтоном и Берлином по вопросам международной повестки.