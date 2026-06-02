Москва2 июн Вести.США выводят более тысячи своих военнослужащих и военную технику из Литвы. Об этом заявил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис.

Он отметил, что Вашингтон всего лишь решил провести ротацию своих войск.

Мы получили очень четкое заверение от американцев, что военные были и останутся, но конкретное количество я сегодня назвать не могу приводит его слова портал TV3

Журналисты издания добавили, что раньше ротация американских военных происходила непрерывно, в данном же случае произошла некая пауза в перестановке сил.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас на азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре рассказал о рекордных расходах страны на оборону и размещении на литовской территории бригады вооруженных сил Германии.