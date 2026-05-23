Москва23 мая Вести.Предательством посчитали в Варшаве частичный вывод американских войск с польской территории. Сокращение американского военного контингента вызвало у польских чиновников замешательство, разочарование и неподдельную тревогу, которые привели к большому психологическому и политическому шоку.

Об этом со ссылкой на дипломатическую записку посольства США в Варшаве пишет газета Politico.

Среди эмоциональных реакций преобладает очевидное предательство, особенно учитывая неоднократные публичные высказывания президента Трампа о Польше как о самом преданном и надежном союзнике Америки в Европе отмечает издание

В Варшаве расценили отмену отправки дополнительного американского контингента как нарушение обязательств США. Численность контингента должна была составить 5 тысяч военнослужащих. Польша для их размещения вместе с семьями планировала возвести городок на собственные средства.

В дипломатической депеше американского посольства отмечается, что войска предполагалось разместить на ротационной основе, а не рассматривать его как постоянный контингент. Американские дипломаты в Варшаве отмечают, что эту позицию Вашингтона США четко не заявляли. Работники американского диппредставительства теперь опасаются роста в регионе после этого антиамериканских настроений, которые спровоцируют отказ от закупки американского оружия.

Об отмене отправки в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии армии США 13 мая сообщило издание Defense News. В ее составе четыре тысячи военнослужащих. 21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон собирается направить в Польшу дополнительно пять тысяч солдат. В России это расценили как шаг к эскалации.