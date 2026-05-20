Вэнс допустил размещение американских военных в другой стране вместо Польши

"Решительный шаг вперед": Вэнс прокомментировал вывод войск США из Польши Вэнс допустил размещение американских военных в другой стране вместо Польши

Москва20 мая Вести.Американский воинский контингент, который намеревались разместить в Польше, может быть перенаправлен в другие европейские страны, заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

Однако окончательное решение о месте возможной дислокации упомянутых подразделений пока не принято, продолжил политик.

Эти войска могут быть направлены в другие страны Европы. Мы могли бы принять решение направить их в другое место сказал Вэнс в ходе прошедшего в Белом доме пресс-брифинга

Объясняя позицию Вашингтона, американский вице-президент отметил, что внешняя политика Соединенных Штатов направлена на укрепление независимости Европы.

То, что мы пытаемся сделать, то, на что направлена наша внешняя политика, это содействие европейской независимости и суверенитету. Мы хотим, чтобы Европа более активно защищала свою территориальную целостность. Хотим, чтобы Европа сделала решительный шаг вперед приводит ТАСС слова Вэнса

13 мая США отменили отправку 4 тысяч своих военнослужащих на территорию Польши.

Некоторые американские подразделения получили этот приказ уже после отъезда с военной базы в Техасе.

Представители высшего военного командования в Варшаве узнали об изменении планов Вашингтона из публикаций в прессе по поводу непрочитанного электронного письма.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что количество бригадных американской армии на территории Европы сократилось до трех и, таким образом, вернулось к уровню 2021 года.