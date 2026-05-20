Москва20 мая Вести.Количество американских бригадных боевых групп в Европе сократилось с четырех до трех и вернулось к уровню 2021 года, сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети X.

По его словам, данное решение является "результатом всестороннего многоуровневого процесса, посвященного анализу структуры и размещения сил США в Европе".

Военное министерство сократило число бригадных боевых групп, закрепленных за Европой, с четырех до трех​​​. Это возвращает нас к уровню (военного – прим. ред.) присутствия в Европе образца 2021 года написал он на своей странице

Он добавил, что в результате временно задерживается отправка американских сил в Польшу, "которая является образцовым союзником США".

На прошлой неделе США отменили отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, включающей более 4 тыс. военных. По данным издания Politico, это было сделано по распоряжению шефа Пентагона Пита Хегсета, что шокировало работников военного министерства и европейских союзников Вашингтона.

В Варшаве объяснили такой шаг изменением плана размещения американских войск в Европе, который никак не связан с вопросом американского присутствия в Польше.

16 мая стало известно, что США перебросят в Польшу подразделения Первой кавалерийской дивизии из штата Техас.